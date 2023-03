ACFO WECK 720 Ouellette Windsor Ontario Contrat à temps plein possibilité de renouvellement Lundi au Vendredi

Dans le cadre d’un emploi, l’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO)

Windsor, Essex, Chatham, Kent recherche un candidat(e) pour un poste Gestion du programme Volunteer

Circle/cercle Bénévole (VCB) . Nous recherchons quelqu’un de passionné(e) et professionnel(le),

désireux(se) d’exploiter son plein potentiel dans un organisme à but non lucratif où vous aurez un rôle

stratégique et stimulant!

Poste : Gestion du programme VCB

Tâches et responsabilités :

Sous la supervision de la directrice générale, le candidat / la candidate devra :

● Recruter de nouveaux bénévoles et agence pour le programme VCB dans la communauté, les

conseils scolaires, club âge d’or, nouveaux immigrants et arrivants, etc.

● Utiliser des outils de marketing tels que des programmes de sensibilisation, des courriels et des

bases de données de bénévoles.

● Développer une bonne connaissance de la plateforme du programme de bénévoles sur notre site

internet

● Tenir les bénévoles nouveaux et existants informés de l’organisation et des opportunités de

bénévolat.

● Associer les bénévoles aux opportunités qui correspondent à leurs compétences et s’assurer qu’ils

comprennent leurs responsabilités et reçoivent la formation appropriée.

● Organiser des formations et animer des formations pour les agences dans la communauté.

● Veiller à ce que l’objectif de l’organisation soit transmise au public

Type d’emploi : Contrat à temps plein possibilité de renouvellement

Salaire : 18,00$/hr à 25,00$/hr

Expériences et compétences :

● Diplôme d’étude postsecondaire ou l’équivalent.

● Expérience dans le bénévolat et le recrutement.

● Connaissance pratique des bases de données.

● Bonne communication orale et écrite et présentation en français et anglais.

● Bonne connaissance de la technologie et compréhension d’une application,

● Excellentes compétences en communication et relation interpersonnelle.

● Excellentes capacités d’organisation et de consolidation d’équipe.

● Travail bien en équipe ou indépendamment, débrouillard(e) et autonome.

● Prendre de l’initiative, est créatif et peut bien gérer son temps.

Si vous êtes dynamique et que vous souhaitez développer et affiner vos compétences en

communication pour la communauté francophone, veuillez soumettre votre candidature en

français par courriel à emploi@acfoweck.ca avant le 7 avril 2023 à 17 h.

Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette offre, cependant, nous ne

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.