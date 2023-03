ACFO WECK 720 Ouellette Windsor Ontario Contrat à temps plein de 13 mois Lundi au Vendredi

Dans le cadre d’un emploi de l’ACFO WECK recherche un.e Agent.e de projets. Ce dernier aura

l’occasion de travailler dans tous les dossiers/projets/initiatives de l’ACFO WECK pour la communauté

de Windsor-Essex-Chatham-Kent.

Poste : Agent(e) de projets

Tâches et responsabilités :

Sous la supervision de la directrice générale, le candidat / la candidate devra :

● Soutenir la planification et la coordination d’un programme et de ses activités

● Veiller à la mise en œuvre des politiques et des pratiques

● Maintenir le budget et suivre les dépenses/transactions

● Gérer les communications via les relations avec les médias, les médias sociaux, etc.

● Aider à établir des relations positives au sein de l’équipe et des parties externes

● Planifier et organiser des réunions/événements et tenir à jour l’ordre du jour

● S’assurer que la technologie est utilisée correctement pour toutes les opérations (vidéoconférence,

présentations, etc.)

● Préparer les documents et commander le matériel

● Tenir des registres à jour et créer des rapports ou des propositions

● Soutenir la croissance et le développement de programmes

Type d’emploi : Contrat à temps plein de 13 mois

Salaire : 15,50$/hr à 18,00$/hr

Expériences et compétences :

● Expérience en tant que coordinateur de programme ou poste pertinent

● Connaissance des procédures de gestion et de développement de programmes

● Connaissance de la budgétisation, de la comptabilité et des rapports

● Sens de la technologie, maîtrise de MS Office

● Capacité à travailler avec des équipes diversifiées et multidisciplinaires

● Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation

● Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite

● Soucieux du détail et efficace

Si vous êtes dynamique et que vous souhaitez développer et affirmer les compétences requises et

une bonne connaissance de notre communauté francophone, veuillez soumettre votre candidature

en français par courriel à emploi@acfoweck.ca avant le 7 avril 2022 à 17h.

Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette of re, cependant, nous ne communiquerons

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.