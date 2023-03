ACFO WECK 720 Ouellette Windsor Ontario Temps partiel, contrat d'environ six mois, possiblement renouvelable a determiner

Dans le cadre d’un emploi, l’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO)

Windsor, Essex, Chatham, Kent recherche un candidat(e) pour un poste d’Agent(e) de communication et

Marketing à temps partiel. Nous recherchons quelqu’un de passionné(e) et professionnel(le), désireux(se)

d’exploiter son plein potentiel dans un organisme à but non lucratif où vous aurez un rôle stratégique et

stimulant!

Poste : Agent(e) de Communication et Marketing

Tâches et responsabilités :

Sous la supervision de la directrice générale, le candidat / la candidate devra :

● Gérer toutes relations avec les médias, le matériel de communication et promotion

(Facebook, Instagram, twitter, infolettre, mailchimp, site web sur la plateform WIX);

● Maintenir l’intégrité de la marque sur toutes les plateformes de médias sociaux;

● Suivre l’engagement sur différentes plateformes et prendre des décisions basées sur les

données;

● Assurer le contrôle de la qualité de toutes les informations diffusées;

● Développer une stratégie de communication cohérente;

● Travailler sur des demandes de subvention et des levées de fonds;

● Autres tâches administratives selon les besoins de l’ACFO WECK.

Type d’emploi : Temps partiel, contrat d’environ six mois, possiblement renouvelable

Salaire : 16,00$/hr à 18,00$/hr

Expériences et compétences :

● Connaissance et maîtrise démontrées des technologies de communication moderne;

● Compréhension de la conception graphique, de la mise en page et de la publication;

● Connaissance des plateformes de médias sociaux et du marketing des médias sociaux;

● Solides antécédents de leadership;

● Excellentes compétences en communication écrite et verbale et en présentation en

français;

● Diplôme d’étude postsecondaire ou l’équivalent;

● Travail très bien en équipe ou indépendamment, débrouillard(e) et autonome;

● Prendre de l’initiative, est créatif(ve) et peut bien gérer son temps;

Si vous êtes dynamique et que vous souhaitez développer et affiner vos compétences en

communication pour la communauté francophone, veuillez soumettre votre candidature en

français par courriel à emploi@acfoweck.ca avant le 7 avril 2023 à 17 h.

Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette offre, cependant, nous ne

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.